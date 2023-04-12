Спиритическую коробку по мотивам романа «Чагин» сделали студенты ПсковГУ

15:35, 12 апреля 2023, ПАИ

Спиритическую коробку, которую недавно нашли в сквере на улице Калинина в Пскове, создали студенты ПсковГУ.

Обучающиеся филологического направления сегодня презентовали в университете свой проект по рекламе романа Евгения Водолазкина «Чагин». Именно для этого они сделали так называемую коробку памяти, передаёт корреспондент ПАИ.

Девушки признались, что сами сфотографировали коробку и разослали кадры в паблики города.