Спиритическую коробку по мотивам романа «Чагин» сделали студенты ПсковГУ
Спиритическую коробку, которую недавно нашли в сквере на улице Калинина в Пскове, создали студенты ПсковГУ.
Обучающиеся филологического направления сегодня презентовали в университете свой проект по рекламе романа Евгения Водолазкина «Чагин». Именно для этого они сделали так называемую коробку памяти, передаёт корреспондент ПАИ.
Девушки признались, что сами сфотографировали коробку и разослали кадры в паблики города.
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