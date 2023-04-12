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Культура

Псковский архитектор назвал кампус ПсковГУ шедевром позднесоветского периода

Кампус ПсковГУ на набережной реки Великой - не ошибка, а шедевр позднесоветского периода, заявил псковский архитектор Владимир Шуляковский. Свое мнение он высказал в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.  

«Архитектор, который его создавал, он как бы вдохновлялся не мелкотравчатой застройкой позднего Пскова, губернского, так сказать, а вот именно мощной крепостью. Она отсылает образно к средневековому Пскову. Очень интересное сооружение», - сказал гость студии.

Владимир Шуляковский также отметил, что для него до сих пор загадка, почему так и не получилось сделать в этом здании гостиницу, ведь, по его мнению, там «идеальное место» для этого.

Он добавил, что у архитекторов есть места, которые они считают «заколдованными». «Когда я ещё работал в городском управлении архитектуры, уже тогда заметил, что есть заколдованные места какие-то. Инвестор приходит и исчезает, и так раз за разом. Таким заколдованным местом, например, считается, территория, где Дворец пионеров строился. В год по несколько инвесторов заходили, серьезные, и все мимо шло», - заметил архитектор. 

Также гость студии заявил, что считает «архитектурным провалом» площадь Ленина, которую он сравнил со складом железобетонных изделий. «Другие провалы, может, не столь яркие, например нельзя назвать шедевром пешеходную улицу Пушкина. Ну а так, с ходу и не скажу больше». 

Напомним, что в кампусе ПсковГУ на набережной реки Великой разместится музей «Россия – моя история». Это решение ранее прокомментировала ректор университета.

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