В Псковской области планируется обработать против клещей более 600 га

17:45, 12 апреля 2023, ПАИ

В этом году в Псковской области планируется обработать против клещей более 600 га, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на руководителя регионального управления Роспортебнадзора Елену Припутенко.

От клещей обезопасят территории летних оздоровительных лагерей: обработка будет проводиться за 3-5 дней до заезда ребят перед каждой сменой.

«За парки и скверы у нас отвечают муниципалитеты. Мы провели совещание, была противоэпидемическая комиссия, где в том числе обсуждался и этот вопрос», – добавила Припутенко.

Организовать противоклещевую обработку можно и на собственной даче. «Для этого надо обратиться в любую организацию, которая может заниматься такой деятельностью. Но тут, конечно, стоит посмотреть отзывы о работе, чтобы не оказалось, что участок просто полили водой», – предупредила Елена Припутенко.

Также она призвала псковичей при походе на природу одеваться так, чтобы исключить заползание клещей и пользоваться репеллентами. По возвращении домой следует провести осмотр тела и одежды.

Ранее сообщалось, что в апреле в регионе зафиксировано 22 случая укусов клещей.