Проект нового туристического центра разработают в Пскове

17:54, 12 апреля 2023, ПАИ

Проект создания нового туристического центра на месте недостроенного Дворца пионеров разработают в Пскове. Об этом сообщил псковский архитектор Владимир Шуляковский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Был несколько лет назад разработан проект туристического центра, но такой, не очень удачный. Сейчас, насколько я знаю, в «Псковгражданпроекте» начинают заново что-то такое делать. Так что есть надежда, что что-то будет», - рассказал гость студии.

Раннее он сообщил, что у архитекторов есть места, которые они считают «заколдованными», и одно из них - территория, где строился Дворец пионеров.