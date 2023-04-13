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Общество

Дмитрий Песков особо отметил игру Юлии Пересильд в фильме «Вызов»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 апреля назвал фильм «Вызов» прорывным, сообщает новостной ресурс «Известия». 

«Очень хорошее кино. Прорывное», — сказал он журналистам «Известий».

Песков рассказал, что его впечатлила игра актёров, в частности исполнительницы главной женской роли Юлии Пересильд. Он не смог назвать самые яркие моменты картины, поскольку в ней «всё переплетено». По его словам, в фильме переданы и любовь, и личные переживания, и «мощь космоса».

«Часть, которая космическая, — это просто фантастика. И актёрское мастерство наших космонавтов — это открытие для меня», — добавил он.

По его мнению, тот факт, что Россия стала первой страной, сделавшей космическое кино, — это «ещё одна гордость». Также Песков назвал фильм мировой сенсацией: «То, что большая часть снята в космосе, — это фантастика».

Отметим, что ранее фильм оценил и президент РФ Владимир Путин. 

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