Дмитрий Песков особо отметил игру Юлии Пересильд в фильме «Вызов»

00:43, 13 апреля 2023, ПАИ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 апреля назвал фильм «Вызов» прорывным, сообщает новостной ресурс «Известия».

«Очень хорошее кино. Прорывное», — сказал он журналистам «Известий».

Песков рассказал, что его впечатлила игра актёров, в частности исполнительницы главной женской роли Юлии Пересильд. Он не смог назвать самые яркие моменты картины, поскольку в ней «всё переплетено». По его словам, в фильме переданы и любовь, и личные переживания, и «мощь космоса».

«Часть, которая космическая, — это просто фантастика. И актёрское мастерство наших космонавтов — это открытие для меня», — добавил он.

По его мнению, тот факт, что Россия стала первой страной, сделавшей космическое кино, — это «ещё одна гордость». Также Песков назвал фильм мировой сенсацией: «То, что большая часть снята в космосе, — это фантастика».

Отметим, что ранее фильм оценил и президент РФ Владимир Путин.