Казанский стрелок получил пожизненный срок

10:42, 13 апреля 2023, ПАИ

Верховный суд Татарстана приговорил Ильназа Галявиева, признанного виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии № 175, к пожизненному лишению свободы, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе прений прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима. Кроме того, прокуроры предложили суду полностью удовлетворить требования потерпевших о компенсации морального вреда, сумма которого составляет сейчас порядка 120 миллионов рублей.

Галявиев просил суд не отправлять его в тюрьму и заявил, что постарается возместить потерпевшим все иски.

По версии следствия, Галявиев стремился «подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении». В тот день, 11 мая 2021 года, 19-летний бывший ученик гимназии № 175 убил семерых детей и двух учителей.

Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Окончательное обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. Потерпевшими по делу признаны 667 человек (143 из них причинен тяжкий вред здоровью).