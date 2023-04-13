Обеспечение транспортной безопасности на вокзале обсудили в Пскове

12:57, 13 апреля 2023, ПАИ

Реконструкцию привокзальной площади обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с главой города Пскова Борисом Елкиным, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Участники рабочего выезда осмотрели площадь, обсудили вопросы обеспечения транспортной безопасности автобусов и железнодорожного вокзала.

Ранее Михаил Ведерников осмотрел новый асфальтобетонный завод ГБУ «Псковавтодор». Экскурсию по заводу провел председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.