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Общество

Обеспечение транспортной безопасности на вокзале обсудили в Пскове

Реконструкцию привокзальной площади обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с главой города Пскова Борисом Елкиным, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Участники рабочего выезда осмотрели площадь, обсудили вопросы обеспечения транспортной безопасности автобусов и железнодорожного вокзала. 

Ранее Михаил Ведерников осмотрел новый асфальтобетонный завод ГБУ «Псковавтодор». Экскурсию по заводу провел председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

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