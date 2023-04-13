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Общество

Почти на 54% за месяц вырос медиаиндекс псковского губернатора

Медиаиндекс губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по сравнению с февралем вырос почти на 54 %, до 14 344,5. Издание «Псковская правда» составило рейтинги на основе данных федеральных и региональных СМИ из системы «Медиалогия» за март.

В числе самых заметных событий марта – посещение Российского университета спецназа в Чечне, открытие новой школы в Пскове и выступление на первом межрегиональном форуме ТИКов. Кроме того, в топ попали день рождения Михаила Ведерникова (7 марта ему исполнилось 48 лет) и реакция губернатора на многочисленные жалобы относительно качества псковских дорог. По данным анализа федеральных СМИ, медиаиндекс псковского губернатора также вырос: на 16 %, до уровня в 2 806 единиц.

Также в марте заметно вырос медиаиндекс главы Пскова Бориса Елкина и председателя Псковского областного Собрания Александра Котова: до 5 436 и 2 748,1 соответственно.

Для главы Пскова самыми заметными событиями марта стали частичное закрытие Ольгинского моста, планы по ремонту улиц Пскова и грядущая замена торговых домиков на пешеходной части улицы Пушкина. Об этих и других темах Борис Елкин в марте рассказывал в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

Спикер регионального парламента в марте совершил несколько рабочих визитов в районы области: новости оттуда с его упоминанием стали рейтинговыми. Кроме того, на «Серебряном дожде» Александр Котов обсуждал с ведущими переформатирование муниципальных районов в округа и связанные с этим последствия.

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Почти на 54% за месяц вырос медиаиндекс псковского губернатора

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