Единый транспортный узел создадут в Пскове

16:20, 13 апреля 2023, ПАИ

Единый транспортный узел по организации приема и отправки пассажиров автобусного и железнодорожного транспорта создадут в Пскове. В ходе рабочего выезда на объект губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с депутатами областного Собрания выслушал конкретные предложения городских властей и руководства железнодорожного вокзала. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как рассказал глава Пскова Борис Елкин, в результате переустройства привокзальной площади будет изменена схема движения и остановки общественного и легкового транспорта. Сюда будут заезжать и осуществлять посадку и высадку пассажиров автобусы не только городского и пригородного, но и междугороднего и межрегионального сообщения. Для разделения транспортных потоков провожающих и встречающих граждан организуют отдельную парковку за нынешним остановочным комплексом. Предварительно площадку под стоянку освободят от построек и благоустроят.

Еще одно решение касается реорганизации автовокзала. Для удобства граждан он будет оборудован в помещениях железнодорожного вокзала. Зона ожидания пассажиров будет увеличена до 80 посадочных мест. Также здесь оборудуют служебные помещения, в том числе комнаты отдыха для водителей.

В проработке изменения в организации кассового обслуживания населения. После реконструкции на территорию автовокзала можно будет попасть только через зону досмотра, чтобы соблюсти все требования безопасности.

Губернатор Михаил Ведерников в целом проект поддержал, заметив, что его реализация позволит сформировать в Пскове комплексную систему обслуживания пассажиров и сделать удобнее привокзальную территорию.

«Вопрос по развитию железнодорожного вокзала как территории и как транспортно-пересадочного узла давно стоит открытым. Объединение инфраструктур двух вокзалов позволит решить целый комплекс задач. Будут выполнены все требования транспортной безопасности. Будет оптимизирована логистика пассажиров, которые ездят с пересадками с одного вида транспорта в другой. Будет упорядочено движение по территории и откроется вид на привокзальную площадь», — сказал глава региона.