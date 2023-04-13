Заморозки прогнозируют синоптики на Северо-Западе России

17:41, 13 апреля 2023, ПАИ

Резкое похолодание ожидается на территории севера Русской равнины, причем температура даже днём может не превышать нулевую отметку. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«А затем воздушные массы из Арктики станут захватывать всё новые регионы. Предстоящей ночью, например, заморозки вернутся на восток Центрального района, на Северо-Запад и в Поволжье вплоть до Казани», - прогнозируют синоптики.

В выходные граница похолодания сместится еще на 1000 километров к югу.

Ранее сообщалось, что в апреле погодные условия в Псковской области будут формироваться под чередующимся влиянием периферий циклонов и полей повышенного давления, в конце месяца будут преобладать циклонические воздействия.