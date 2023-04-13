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Общество

На базе кадрового центра откроется клуб «Женский интерес»

Проект «Женский интерес» стартует 14 апреля в Пскове в рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Женский интерес» — это добровольное неформальное объединение женщин, основанное на принципах взаимной поддержки и помощи, совместной инициативы и созидания. Клуб объединит жительниц Псковской области с различными жизненными ситуациями.

Главная цель объединения — повышение качества жизни женщин. Для этого будут использоваться различные инструменты. Это создание условий для развития, творчества, самосовершенствования и самопознания женщин, проведение мероприятий, способствующих психологическому и физическому здоровью, развитие надпрофессиональных навыков у женщин для успешной реализации на рынке труда.

Единое пространство для встреч и совместного общения женщин, организованное в клубе, позволит расширить возможности трудоустройства и профессиональной самореализации.

Подробно ознакомиться с деятельностью и посетить первые мероприятия клуба можно на региональном этапе Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей». В Пскове мероприятие пройдёт с 10:00 до 16:00 на площадке областного центра занятости на ул. Коммунальной, д. 71а, в Великих Луках — с 9:00 до 11:00 в кадровом центре на улице Пионерской, 9.

Напомним, на ярмарке вакансий 37 работодателей представят почти 250 вакансий для жителей Псковского региона. Помимо открытых собеседований, для соискателей будут организованы круглые столы, а также другие активности.

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