Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские скверы и парки обработают от клещей

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

На следующей неделе начнётся обработка парков и скверов Пскова от клещей, сообщает глава города Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Уничтожать уже проснувшихся клещей и предупреждать их распространение будут с помощью специальных акарицидных препаратов. Опрыскивать будут наиболее посещаемые жителями места отдыха — всего около 113 га.

«Главное, чтобы погода не подвела. По правилам не должно быть осадков за три дня до и три дня после обработки», — сообщает глава города.

Отметим, что в Псковской области планируется обработать против клещей более 600 га. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 апреля 2023

В Великих Луках устанавливается личность неизвестного мужчины
13 апреля 2023

Вооруженное ограбление банка произошло в Великих Луках

13 апреля 2023

Чистый четверг: волонтёры убрали территорию около храма в Печорах
13 апреля 2023

Псковские скверы и парки обработают от клещей

13 апреля 2023

Михаил Ведерников — о новом скейт-парке: Мы исполнили пожелания наших детей
13 апреля 2023

Итоги городского конкурса «Студент года» подвели в Великих Луках

13 апреля 2023

Привет, медведь: неожиданная встреча в деревне Полна
13 апреля 2023

В топ-3 мессенджеров по ежедневной аудитории попал Telegram


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...