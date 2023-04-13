Псковские скверы и парки обработают от клещей

21:41, 13 апреля 2023, ПАИ

На следующей неделе начнётся обработка парков и скверов Пскова от клещей, сообщает глава города Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Уничтожать уже проснувшихся клещей и предупреждать их распространение будут с помощью специальных акарицидных препаратов. Опрыскивать будут наиболее посещаемые жителями места отдыха — всего около 113 га.

«Главное, чтобы погода не подвела. По правилам не должно быть осадков за три дня до и три дня после обработки», — сообщает глава города.

Отметим, что в Псковской области планируется обработать против клещей более 600 га.