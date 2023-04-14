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Общество

В Себежском районе умер последний ветеран Великой Отечественной войны

Фото: газета «Призыв»

В Себежском районе скончался последний ветеран Великой Отечественной войны, принимавший участие в боевых действиях, Юрий Брамбеус, сообщает газета «Призыв».

Отметим, что 30 марта Юрий Брамбеус отметил 99-летие.

Юрий Брамбеус родился 30 марта 1924 года. Школьный учитель, потомок идрицкой ветки древнего рода Врангелей. Учился в Идрицкой школе. Перед войной окончил девять классов. Больше года он был партизаном, затем служил в действующей армии. В 1943 году получил медаль «За отвагу». Демобилизовался в 1947 году на Камчатке. После этого Юрий Брамбеус вернулся в родной район и поселился в Чайках.

В 1950 году он окончил школу и поступил в Великолукский педагогический институт на физико-математический факультет. 27 лет работал учителем физики и математики в Чайкинской средней школе. Организовал в школе движение «Юные следопыты», вместе со школьниками занимался поиском пропавших без вести воинов (всего более двух тысяч), установкой памятников в местах боевой славы.

К 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне написал и в 2010 году издал книгу «От Кёнигсберга до Камчатки». Книга вышла в свет тиражом 50 экземпляров, она была издана на средства родственников, иллюстрирована фотографиями из семейных фотоальбомов. В книгу вошли воспоминания о детских годах, фашистской оккупации, партизанском движении, воинском пути; есть раздел и о школьной работе.

Напротив дома в деревне Чайки установлен некрополь — братское воинское кладбище, где похоронены защитники и освободители Себежской земли, однополчане Юрия Брамбеуса. Их имена перечислены на каменных плитах.

Юрий Брамбеус основал в Чайках народный музей. В годы перестройки он был частично разорён, оставшиеся экспонаты переданы в Александровский школьный музей и в Себежский архив.

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В Себежском районе умер последний ветеран Великой Отечественной войны

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