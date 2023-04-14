Более 40 иностранцев выдворили псковские приставы с начала года

11:13, 14 апреля 2023, ПАИ

43 иностранца выдворили сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области с начала 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«Выдворение – это административное наказание иностранцев или лиц без гражданства. Оно заключается в принудительной высылке нелегальных мигрантов через границу Российской Федерации. Такая мера применяется к лицам, которые совершили административное правонарушение, например, незаконно находятся в стране», - уточнили в управлении.

С начала 2012 года административное выдворение иностранных граждан за пределы Российской Федерации стало одной из функций Федеральной службы судебных приставов. «И это отнюдь не легкая работа. Все нелегальные мигранты сопровождаются судебными приставами до международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, за прошлый год судебные приставы региона отправили на родину более 230 нелегальных мигрантов.