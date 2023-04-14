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Культура

Посвященная Анастасиевской часовне выставка откроется в Москве

Фотовыставка «Хранительница Пскова», посвященная истории строительства, спасения и реставрации Анастасиевской часовни, откроется в Доме Телешова в Москве 15 апреля. Об этом сообщается на сайте «Хранители наследия».

Экспозиция посвящена Анастасиевской часовне — уникальному памятнику федерального значения, над созданием которого трудились русский архитектор А. В. Щусев и русский художник и общественный деятель Н. К. Рерих (автор эскизов росписей). Открытие выставки «Хранительница Пскова» приурочено к Международному дню культуры.

Фото: сайт «Хранители наследия»


Анастасиевская часовня является частью Псковского государственного музея-заповедника. Местные власти, музейные работники, общественность, Псковская епархия объединились в желании уберечь памятник от разрушения. Подробнее о предпринятых мерах по спасению часовни читайте на сайте ПАИ. Ранее комитет по охране наследия согласовал проект по переносу памятника культуры на 28 метров от Ольгинского моста. 

Выставка  «Хранительница Пскова» будет состять из разделов: «А. В. Щусев – архитектор Анастасиевской часовни», «Вехи сотрудничества Н. К. Рериха и А. В. Щусева», «Н. К. Рерих — автор эскизов для фресок Анастасиевской часовни», «Часовня-страдалица», «На пути к Возрождению».

По словам организаторов, подготовка выставки стала возможна благодаря помощи тысячам людей, участвующих в благотворительной программе, созданной Фондом имени Елены Ивановны Рерих в 2020 году.

В рамках открытия выставки пройдут музыкальные выступления, лекторий и показ фильмов. Также 27 апреля в 19.00 состоится просмотр фильма «Анастасия - значит возрождение», намечена творческая встреча с создателями картины.

Лекция «Часовня Святой Анастасии в Пскове: творческий союз А. В. Щусева и Н. К. Рериха» пройдет 28 апреля в 19.00. Лектором выступит С. В. Колузаков, историк архитектуры, исследователь архива А. В. Щусева. 

На 12 мая запланирована встреча с реставраторами фресок Анастасиевской часовни, а 15 мая в 19.00 состоится фортепианный вечер, в исполнении лауреата международных конкурсов Василия Сальникова прозвучат шедевры русской и зарубежной классики.

Выставка начнет работу 15 апреля по адресу: г. Москва, Покровский бульвар, 16-18, стр. 4-4а.  

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