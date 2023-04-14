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Шоу Андрея Малахова с участием великолучанина покажут 16 апреля

Телешоу Андрея Малахова «Песни от всей души!» с участием великолучанина Александра Гужова выйдет в эфир 16 апреля, в 18:00. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 

Фото со страницы героя публикации

На передачу артист попал благодаря редакторам, которые заметили его творчество в интернете. «Я просто выложил свой материал в интернет, мои ролики увидели на YouTube, после чего редакторы связались со мной и пригласили на передачу» - сказал Александр Гужов в интервью порталу Luki-News.  

На передаче «Песни от всей души!» (12+) великолучанин исполнил две известные песни, одну из них под гармонь, а другую – в оригинальной, но немного измененной оранжировке.

Добавим, что приглашенные на передачу гости не только исполняют известные песни, но и общаются друг с другом.  

«Передача о том, как в нашей многонациональной России много интересных и талантливых людей. Это застолье, только мы не выпивали, а пели песни», - рассказал Александр Гужов. 

Подробнее об участии Александра Гужова в шоу «Песни от всей души!» (12+) читайте в интервью для Luki-News. 

Напомним, что в гостях у Андрея Малахова собираются талантливые россияне, которым есть чем гордиться и поразить страну. «В тёплой дружеской обстановке они расскажут о своих мечтах, семьях, детях, бабушках и дедушках. А в перерывах между душевными разговорами герои исполнят любимые народные песни и известные хиты», — говорится в описании шоу. 

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