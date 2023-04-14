Не переедать во время пасхального застолья посоветовали псковичам

15:44, 14 апреля 2023, ПАИ

Как не испортить здоровье во время пасхального застолья, рассказали псковичам в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Самая главная рекомендация по питанию – пробуйте, радуйтесь, но не переедайте, - посоветовали в комитете. - Не стоит забывать, что кулич – достаточно сладкое калорийное блюдо, однако кусочек кулича и чайную ложку пасхи съесть можно всем. Аккуратнее надо быть людям, предрасположенным к сахарному диабету. Куличи – это источник энергии, вкуса и радости. От одного съеденного кусочка никому плохо не будет, поэтому не нужно себя лишать этого удовольствия. Главная рекомендация тем, кто соблюдает диету, – не переедать. Кусочка свежего ароматного кулича на Пасху достаточно.»

Многие люди накануне Пасхи соблюдали Великий пост. Чтобы правильно разговеться, по словам специалистов, нужно соблюдать некоторые правила. Прежде всего, не набрасывайтесь на жирную пищу и копчености — так после длительного воздержания можно заработать гастрит и расстройство кишечника; повышайте нагрузку постепенно, не передайте. Тем, у кого есть аллергия, нужно обращать внимание на состав, исключить нежелательные добавки.

Ранее в Пскове подсчитали «индекс кулича».