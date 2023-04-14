Лучших педагогических работников определили в Псковской области

17:34, 14 апреля 2023, ПАИ

Закрытие областных этапов конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Дефектолог года» прошло в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, передает корреспондент ПАИ.

После пяти дней испытаний члены жюри выбрали лучших в каждом направлении. «Он [конкурс. – Прим. ред.] подошел к концу. И самое важное: вы его выдержали достойно. Прошли с увлечением и интересом», — сказала первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

Диплом победителя областного этапа конкурса «Воспитатель года» получила Ирина Риссамакина из Великих Лук.

«Уважаемые коллеги, гости мероприятия, сегодня на этой сцене в моем лице выступает всё великолукское дошкольное образование. Никогда городу не было стыдно за детский сад № 26. Сегодня нами гордится регион. Впереди много решаемых задач», - сказала воспитатель.

Лучшей в номинации «Дефектолог года» стала логопед Елена Иванова.

Диплом абсолютного победителя в конкурсе «Учитель года» получил Иван Марченко. «Спасибо тем, кто меня поддерживал на этом пути, моим друзьям, моим родителям, моим коллегам прекрасным, моему директору и всем участникам», - сказал он.

Подарки участникам и призерам конкурса вручил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих.

«Замечательно, что все-таки к волшебству преподавания и воспитания присоединились мужчины. Мы отдельно поаплодируем. Хотелось бы, чтобы их становилось все больше и больше. Какими бы ни были чуткими <…> женщины, мужское воспитание необходимо для современного поколения», - отметил Игорь Дитрих.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов отдельно выделил учителей истории и обществознания. «Это, наверное, одна из важных черт современной школы, когда учителя истории и обществознания, несмотря на разную информацию в интернете, находят самое главное — истину о нашем государстве», - сказал он.