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Общество

Ярмарка вакансий проходит в Пскове и Великих Луках

Региональный этап всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей» проходит в Пскове и Великих Луках сегодня, 14 апреля. Организаторы отмечают высокий интерес к мероприятию со стороны жителей региона. В областном центре с момента открытия площадки центра занятости по Пскову и Псковскому району побывало более 100 соискателей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона. 

 

«Мы рады такому наплыву людей, иногда даже пройти негде», — сказала руководитель отделения Центра занятости населения по Пскову и Псковскому району Юлия Солпековская.

Региональная ярмарка вакансий стала площадкой для открытого диалога работодателей и соискателей. Но, как отмечают организаторы, на этом все не заканчивается. За счет разных активностей идет взаимодействие центра занятости с работодателями, чтобы помочь найти идеальных кандидатов на вакансии. Также ведется профориентация студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования. Молодые люди хотят найти подработку на время учебы, и многие работодатели идут навстречу молодым специалистам.

Также при областном Центре занятости населения открылся клуб «Женский интерес». Здесь женщины Псковской области могут получить консультации по трудоустройству, психологическую помощь, познакомиться с историями успеха других участниц. Организаторы мероприятия выразили уверенность, что такой формат найдет отклик у жительниц Псковской области, будет работать и развиваться.

Отметим, что региональный этап всероссийской ярмарки вакансий объединил 37 работодателей региона. В конце июня Псковская область присоединится к федеральному этапу всероссийской ярмарки вакансий.

Организаторы ярмарки - правительство Псковской области, региональный комитет по труду и занятости при поддержке Министерства труда РФ и в рамках реализации национального проекта «Демография»

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