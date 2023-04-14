Администрация Пскова вышла на первый в этом году субботник

20:21, 14 апреля 2023, ПАИ

Сотрудники управления городского хозяйства и управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова вышли на уборку территорий города, сообщается в телеграм-канале администрации Пскова.

«А вот и первые субботники», — написали в администрации Пскова.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал глав районов привлекать ТОС к субботникам.