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Общество

Около 1,3 тыс. человек посетили ярмарку вакансий в Пскове и Великих Луках

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Около 1,3 тыс. человек посетили региональный этап всероссийской ярмарки вакансий в Пскове и Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Площадки приняли около 1,3 тыс. жителей региона — более 970 в Пскове и порядка 350 в Великих Луках», — написали в пресс-службе.

В ходе ярмарки работодатели активно проявили себя. Их число по сравнению с заявленным количеством увеличилось до 40: 34 приняли участие на площадке в Пскове, ещё шесть — в Великих Луках. Значительно больше было представлено и вакансий — около 850.

Отметим, что региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей» стал не формальным мероприятием, а открытой площадкой для диалога между соискателями, службой занятости населения и работодателями. Представители компаний креативно подошли к своим презентациям и устраивали презентации о своей деятельности, давали дегустировать и изучать свою продукцию.

На площадках ярмарки проводилась профориентационная работа с молодёжью, а также стартовала реализация проекта «Женский интерес».

Отметим, что организаторами ярмарки стали правительство Псковской области, региональный комитет по труду и занятости при поддержке Министерства труда РФ в рамках реализации национального проекта «Демография».

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