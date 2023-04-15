Стало известно, стоит ли ожидать получения электронной повестки в ближайшее время

22:43, 15 апреля 2023, ПАИ

В ближайшее время ожидать получение электронной повестки военнообязанным не стоит, заявил в своём еженедельном видеообращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что сейчас для такого сервиса нет необходимой инфраструктуры. «На данный момент идёт разработка Единого реестра воинского учёта. Как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, скорее всего, эта работа будет завершена только к осеннему призыву. Тогда мы и ожидаем электронные повестки», - уточнил Михаил Ведерников.

Ранее глава региона развеял распространенное заблуждение об электронной повестке.