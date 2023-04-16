Перечень необходимой техники сформировали для военкоматов Псковской области

23:42, 15 апреля 2023, ПАИ

Перечень необходимой техники для военкоматов Псковской области сформировал губернатор региона Михаил Ведерников вместе с областным военкомом. Об этом он сообщил в своём еженедельном видеообращении.

Михаил Ведерников отметил, что принятые Госдумой поправки в общей сложности занимают порядка 55 листов. «Все эти нормы призваны модернизировать наши военкоматы. Думаю, что ни у кого из вас нет сомнений, что эта структура давно нуждалась в подобных изменениях», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что на уровне региона ведётся аналогичная работа: «Кто следит за новостями, тот помнит, что на прошлой неделе я был в военкомате в Острове. Это один из лучших и наиболее эффективных военкоматов Псковской области. На месте обсудили и проработали перечень необходимого оборудования для качественного учёта, отбора и отправки кандидатов на воинскую службу», — уточнил он.

Губернатор добавил, что к перечню необходимой техники для военкоматов региона относятся компьютеры, ноутбуки, МФУ (многофункциональные устройства).

«Перечень достаточно длинный и весомый. Но без этой техники сложно говорить о переходе на качественно новый уровень работы. Всё необходимое будем закупать. Задача принципиально важная, поэтому уделяем ей особое внимание», — заключил Михаил Ведерников.