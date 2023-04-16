Зарплату 200 тысяч рублей будут получать контрактники Псковской области

23:58, 15 апреля 2023, ПАИ

Помещение для филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», а также административную команду и социальных координаторов выбрали в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём обращении из цикла «Еженедельное».

«Фонд ещё выше поднимет статус военнослужащих, которые защищают нашу страну», — сказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что сейчас ведётся большая работа по привлечению кандидатов на службу по контракту. «Думаю, вы видели информацию по этому вопросу. Это серьёзная федеральная задача, на которую государство направляет значительные средства», — подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников уточнил, что контрактники в зоне выполнения задач СВО будут получать от 200 тысяч рублей в месяц и выше в зависимости от звания, должности, выслуги лет. Также при заключении контракта всем положена единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей.

Контрактники могут пользоваться федеральными мерами, такими как бесплатный проезд к новому месту службы и в командировку, обеспечение служебным жильём, обязательное страхование, бесплатное лечение и многое другое.

«Есть и наш региональный комплекс мер, в том числе освобождение от уплаты транспортного налога, оплаты услуг детского сада для детей и питания школьников, а также приоритетная помощь Центра поддержки семей участников СВО. Перечень таких мер будет расти», — рассказал Михаил Ведерников.