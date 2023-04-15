Новый корпус военного госпиталя построят в Пскове

09:59, 15 апреля 2023, ПАИ

Новый корпус военного госпиталя построят в Пскове. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В начале марта на встрече с сотрудниками госпиталя глава региона обсудил состояние учреждения. «Здание 1936 года серьёзно устарело и требует модернизации. Оперативно договорился с Минобороны о строительстве нового большого современного корпуса. Место определили, строительство начнётся в ближайшее время», — написал Михаил Ведерников.

Он также поблагодарил руководство министерства и заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова за поддержку региона и принятое решение.

«С учётом того что дивизия, бригада, наши мобилизованные сейчас успешно выполняют боевые задачи в зоне СВО, такое современное медицинское учреждение нам просто необходимо», — отметил Михаил Ведерников.

Также дополнительно в Печорах появятся современный медицинский центр и всероссийский детский лагерь.