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Общество

Псковичи могут проголосовать за городскую территорию для благоустройства

Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» стартовало в России. Проголосовать можно также и за территории в Псковской области.

С 15 апреля по 31 мая проходит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн‑проектов благоустройства. Основные цели проекта — сделать города комфортнее для жителей, повысить индекс качества городской среды, вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой, вовлечь граждан в процесс благоустройства городов.

Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования, — 14 лет.

В Пскове можно проголосовать за следующие территории:

– сквер около дома № 1/3 на улице Советской;

– спортивная площадка на общественной территории между детским садом № 28 и домом № 8 на улице Технической;

– сквер у гостиницы «Рижская»;

– спортивная площадка на общественной территории у дома № 71б на улице Николая Васильева;

– спортивная площадка на общественной территории у домов № 3, 3а, 5, 7 на улице Мирной;

– спортивная площадка на общественной территории у домов № 11, 13, 17 на Сиреневом бульваре и домов № 12, 14, 16 на улице Звёздной;

– спортивная площадка на общественной территории у дома № 5а на улице Рокоссовского и дома № 6 на ул. Байкова;

– территория у памятника в честь 50-летия Красной армии в микрорайоне Кресты;

– спортивная площадка на общественной территории вдоль домов № 77 и 81 на Рижском проспекте;

– спортивная площадка на общественной территории между домами № 62 и 62а на улице Инженерной и домом № 11 на улице Новосёлов;

– спортивная площадка на общественной территории между домом № 7 на улице Стахановской и домом № 32а на улице Металлистов;

– спортивная площадка в сквере за стеной Окольного города от ул. Труда до улицы О. Кошевого, прилегающем к дому № 14 на  улице Труда;

– спортивная площадка на общественной территории у домов № 35, 37, 41, 43 на Рижском проспекте;

– сквер между улицей Вокзальной, Крестовским шоссе и объездным проездом.

Участник голосования может принять в нём участие один раз на сайте 60.gorodsreda.ru.

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