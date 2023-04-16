Андрей Турчак наградил военнослужащих 76-й Псковской дивизии ВДВ

20:27, 16 апреля 2023, ПАИ

Военнослужащих 76-й Псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые принимают участие в СВО, наградил первый вице-спикер Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Ещё один наш товарищ - депутат ГД Олег Голиков награжден орденом Мужества. Он ушел добровольцем на фронт в первые дни частичной мобилизации и сегодня командует отрядом аэроразведки в БАРС «Каскад». С большим удовольствием вместе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко вручили Олегу и парням из 76-й Псковской дивизии ВДВ заслуженные награды», - написал Андрей Турчак.

Также помимо наград, участникам спецоперации передали партию специальной техники, которую помог отправить фонд «Наша Правда».

«Они [военнослужащие - прим. ред. ] сегодня стоят на Кременском направлении. Сражаются отважно, теснят противника. Настроение боевое <...> Привезли и письма от детей, с поздравлениями к Пасхе», - подчеркнул Андрей Турчак.

Ранее сообщалось, что Андрей Турчак посетил 76-ю дивизию на кременском направлении в Донбассе.