Великолучанин исполнил две композиции в программе «Песни от всей души!»

20:44, 16 апреля 2023, ПАИ

Композиции «Алёшка» и «Городские цветы» исполнил житель Великих Лук Александр Гужов в программе «Песни от всей души!» на телеканале «Россия-1». Выпуск с участием исполнителя из Великих Лук вышел в эфир сегодня, 16 апреля. Об этом сообщает «Псковская правда».

Мужчина поделился, что слушает музыку с детства и рассказал, что одной из его любимых групп была «Руки вверх!».

В эфир программы Александр Гужов принёс гиацинты, которые вырастил сам. Он рассказал, что его хобби – это разведение и коллекционирование цветов. На экране также продемонстрировали фотографии клумб с цветами, которые находятся у дома великолучанина. Гиацинты он подарил ведущему Андрею Малахову и гостям выпуска.

Ранее сообщался, что Александр Гужов снялся в программе Александрея Малахова.