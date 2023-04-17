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Общество

80 объектов в Псковской области участвуют в голосовании по благоустройству

Более 80 территорий Псковской области участвуют в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды». Жители региона онлайн могут определить территории, которые будут благоустроены в следующем году в первую очередь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Улучшение общественных пространств в городах, поселках и деревнях региона стало возможным благодаря участию Псковской области в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» («ФКГС») национального проекта «Жилье и городская среда».

В конкурсе проектов благоустройства участвуют все 26 муниципалитетов региона. Проект-победитель будет выбран в каждом. Наибольшее число территорий, претендующих на улучшение, представлено в Пскове (14) и Великих Луках (6).

На голосование вынесены как объекты благоустройства — общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, так и конкретные дизайн-проекты тех пространств, которые отобрали в регионе ранее, — всего 80 позиций. Проекты направлены на обновление дорожного покрытия территорий, развитие спортивной и детской инфраструктуры, озеленение, очистку прилегающих водоемов, установку и обновление малых архитектурных форм.

Принять участие в голосовании может каждый россиянин старше 14 лет. Участнику голосования необходимо зайти на онлайн-платформу, авторизоваться через ЕСИА на сайте «Госуслуги», выбрать свой населенный пункт и отдать голос за наиболее понравившийся проект. Проголосовать можно только за одну территорию.

Для того чтобы помочь гражданам отдать свой голос за территорию или проект по благоустройству, в каждом регионе будут созданы волонтерские штабы.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках программы «ФКГС» продлится до 31 мая.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется Правительством РФ с 2017 года. Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом обращений и инициатив жителей.

В прошлом году в Псковской области за объекты благоустройства проголосовало порядка 46,5 тысячи человек. Отобрано 35 общественных территорий, подлежащих благоустройству в Псковской области в 2023 году в первоочередном порядке. В настоящее время все муниципальные контракты заключены, выполнение работ на всех объектах благоустройства планируется начать до конца апреля 2023 года.

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