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Конъюнктивит и сыпь: псковичей предупредили об опасности кори

Ни одного случая заболевания корью не зарегистрировано в Псковской области с начала 2023 года. Об этом сообщила заведующая эпидемиологическим отделением Псковской областной инфекционной клинической больницы Ирина Семенова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Массовые заболевания не регистрируются. Нашему региону в отношении кори повезло. Но, конечно, это результат профилактических мероприятий. Да, на территории соседних областей наблюдается рост регистрации заболеваемости, но у нас такого нет», – отметила Ирина Семенова.

По её словам, 100%-ным методом защиты от заболевания является иммунопрофилактика [прививка. – Прим. ред.]. «Прививаются дети в возрасте 12 месяцев и 6 лет в соответствии с национальным календарем. И взрослые прививаются, которые в принципе непривиты, которые не болели корью, а также имеющие одну прививку по каким-то причинам или не имеющие сведений о своём иммунном статусе», – уточнила врач.

Взрослые могут привиться в возрасте от 17 до 35 лет бесплатно, процедура проводится двукратно, с интервалом три месяца. Прививку можно сделать в кабинетах вакцинопрофилактики в Пскове или в поликлиниках.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать роста заболеваемости на майских праздниках в связи с приездом туристов из других регионов, врач ответила, что «нельзя категорично говорить о росте заболеваемости по этой причине». «Нужно, прежде всего, не контактировать с заболевшими людьми», – сказала собеседница агентства.

При кори вначале появляются общие симптомы. «Это кашель, насморк, конъюнктивит, симптомы общей интоксикации, температура 38 и выше. Высыпания появляются с четвертого-пятого дня от начала заболевания – сначала на лице, шее, позже – на туловище, на руках и ногах», – добавила Ирина Семенова.

Как подчеркнула врач, при заболевании необходимо обратиться за медицинской помощью. «Если человек на 100% уверен, что у него корь, нужно вызвать скорую помощь, чтобы его перенаправили в инфекционную больницу, там поставят диагноз и назначат лечение. Идти в поликлинику и заражать других не стоит», – заключила заведующая отделением.

Ранее сообщалось, что в России началась подчищающая иммунизация против кори.

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