До +17 градусов ожидается в Псковской области 18 апреля

17:59, 17 апреля 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 18 апреля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью синоптики прогнозируют без существенных осадков, днем местами пройдёт небольшой кратковременный дождь.

Прогнозируется ветер северных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +12 до +17 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.

Ранее сообщалось, что на этой неделе на Северо-Западе России будет доминировать антициклон.