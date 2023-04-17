До +17 градусов ожидается в Псковской области 18 апреля
Переменная облачность ожидается в Псковской области 18 апреля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Ночью синоптики прогнозируют без существенных осадков, днем местами пройдёт небольшой кратковременный дождь.
Прогнозируется ветер северных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +12 до +17 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
Ранее сообщалось, что на этой неделе на Северо-Западе России будет доминировать антициклон.
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