Простой комплекс упражнений для снятия болевого синдрома покажут зрителям «Первого Псковского»

18:27, 17 апреля 2023, ПАИ

Во вторник, 18 апреля, в 7:30 на телеканале «Первый Псковский» выйдет новый, 18-й выпуск передачи «Секреты тела».

Врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев рассказывает о том, как связан шейный отдел позвоночника с работой локтевого сустава, а также как обеспечить его правильное функционирование.

В программе специалисты показывают простой комплекс упражнений с гимнастическими снарядами для снятия болевого синдрома и укрепления мышц и сустава, который можно выполнять в домашних условиях.

Смотрите выпуски программы «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.

Отметим, что в прошлом выпуске программы рассказывалось, как подготовиться к сдаче нормативов ГТО.