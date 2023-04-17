ФОТОФАКТ Парк в центре Печор очистили от мусора
12 апреля на субботник вышли сотрудники администрации муниципалитета по руководством главы Печорского района Сергея Тарасика.
Организованно и быстро был избавлен от мусора, листвы и грязи парк на улице Свободы. Работали слаженно, на месте загружая собранное в прицеп.
Отметим, что по всей области сейчас проходит месячник уборки общественных территорий. Для предоставления инвентаря для проведения субботника в Пскове можно обратиться в администрацию города Пскова.
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