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Общество

ФОТОФАКТ Парк в центре Печор очистили от мусора

Фото газеты «Печорская правда»

12 апреля на субботник вышли сотрудники администрации муниципалитета по руководством главы Печорского района Сергея Тарасика.

Организованно и быстро был избавлен от мусора, листвы и грязи парк на улице Свободы. Работали слаженно, на месте загружая собранное в прицеп.

Фото газеты «Печорская правда»

Отметим, что по всей области сейчас проходит месячник уборки общественных территорий. Для предоставления инвентаря для проведения субботника в Пскове можно обратиться в администрацию города Пскова.

Фото газеты «Печорская правда»

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