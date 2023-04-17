Аэрофлот увеличит количество перелётов из Москвы в Сочи с 1 июня

22:10, 17 апреля 2023, ПАИ

«Аэрофлот» нарастит количество перелётов из 12 городов России в Сочи в летний период и будет выполнять более 30 рейсов ежесуточно, сообщает ТАСС.

В компании уточнили, что с 1 июня из Москвы в Сочи будет совершаться до 20 рейсов в день, из Санкт-Петербурга — до двух рейсов. Ежедневно самолёты будут также летать из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Самары, Уфы и Челябинска. Кроме того, до трёх перелётов в неделю будет совершаться из Новосибирска и до четырёх в неделю — из Тюмени.

Отметим, что в период летних отпусков для псковичей усовершенствовали внутреннюю территорию аэропорта имени княгини Ольги. Лента для приёма багажа появится в псковском аэропорту к июню.