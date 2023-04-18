Международный день памятников и исторических мест отмечают сегодня

07:01, 18 апреля 2023, ПАИ

Международный день памятников и исторических мест празднуют 18 апреля, пишет calend.ru. Девизом праздника стали слова: «Сохраним нашу историческую родину».

Дата также известна как День всемирного наследия, она была установлена в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданного при ЮНЕСКО. Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Также он дает возможность больше узнать о многообразии мирового наследия и о силах, которые прикладываются для его защиты и сохранения.

ICOMOS, являющийся ассоциацией профессионалов, был основан в 1965 году. Организация объединяет свыше 10 тысяч индивидуальных членов из 151 страны мира, 28 международных научных комитетов. Деятельность ICOMOS направлена на сохранение и защиту культурного наследия.

Одним из основных документов по защите культурного наследия является Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, принятая на генеральной сессии ЮНЕСКО в 1972 году и вступившая в силу в декабре 1975 года. Государства – участники конвенции обязаны обеспечивать защиту, сохранение и передачу будущим поколениям культурного и природного наследия, расположенного на их территории.

В список всемирного наследия входит 1121 объект, расположенный в 167 государствах-участниках. В перечне находятся 29 объектов России – 18 культурных и 11 природных. Также в стране насчитывается примерно 150 тысяч объектов культурного наследия федерального и регионального значения. В Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2019 году включены и псковские храмы.