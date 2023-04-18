«Ледяной заплыв» устроят в Пскове 22 апреля

10:42, 18 апреля 2023, ПАИ

Чемпионат Псковской области по зимнему плаванию «Ледяной заплыв» пройдет в Пскове 22 апреля. Об этом ПАИ сообщили в федерации зимнего плавания региона.

«Пусть лёд уже сошел, но заплыв будет драйвовый и веселый!» - пообещали организаторы. Как пояснили в федерации, чемпионат «Ледяной заплыв» планировали провести еще зимой, но согласовать мероприятие с городской администрацией и комитетом по спорту удалось только сейчас.

Программа чемпионата «Ледяной заплыв» опубликована на сайте организатора:

10:00 - 10:40 – работа мандатной комиссии;

10:50 – построение участников;

11:00 – старт на дистанции 25 м вольным стилем;

12:30 – церемония награждения.

Ожидаемая температура воды составит +3 градуса. Место проведения: улица Воеводы Шуйского, 9 (гребная база «Ника»). Всех участников ждут медали и электронные дипломы.