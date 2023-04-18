«Ледяной заплыв» устроят в Пскове 22 апреля
Чемпионат Псковской области по зимнему плаванию «Ледяной заплыв» пройдет в Пскове 22 апреля. Об этом ПАИ сообщили в федерации зимнего плавания региона.
«Пусть лёд уже сошел, но заплыв будет драйвовый и веселый!» - пообещали организаторы. Как пояснили в федерации, чемпионат «Ледяной заплыв» планировали провести еще зимой, но согласовать мероприятие с городской администрацией и комитетом по спорту удалось только сейчас.
Программа чемпионата «Ледяной заплыв» опубликована на сайте организатора:
10:00 - 10:40 – работа мандатной комиссии;
10:50 – построение участников;
11:00 – старт на дистанции 25 м вольным стилем;
12:30 – церемония награждения.
Ожидаемая температура воды составит +3 градуса. Место проведения: улица Воеводы Шуйского, 9 (гребная база «Ника»). Всех участников ждут медали и электронные дипломы.
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