Виктор Андреев - о новом корпусе военного госпиталя: Решение правильное и своевременное

10:08, 18 апреля 2023, ПАИ

Правильным и своевременным решением назвал договоренность губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с Минобороны о строительстве дополнительного корпуса военного госпиталя председатель Совета Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор Андреев.

«Не так давно посещал раненых в нашем военном госпитале. Впечатление удручающее. Здоровья раненым внешний вид помещений госпиталя точно не добавляет. Решение правильное и своевременное. С учетом скорости, с которой военные строители возводят такие здания, ждать осталось недолго. Хорошо, что Михаил Юрьевич обратил на это внимание», - сказал Виктор Андреев.

Он добавил, что было бы здорово ещё предусмотреть и поликлинику в новом госпитале, «которая тоже на ладан дышит».

«Было бы хорошее учреждение для лечения военнослужащих. К сожалению, раненные в результате проведения СВО имеются, и они требуют особого отношения. И поправлять здоровье им нужно будет на постоянной основе. И это очень важно!» - подчеркнул Виктор Андреев.