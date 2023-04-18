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Общество

Виктор Андреев - о новом корпусе военного госпиталя: Решение правильное и своевременное

Правильным и своевременным решением назвал договоренность губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с Минобороны о строительстве дополнительного корпуса военного госпиталя председатель Совета Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор Андреев. 

«Не так давно посещал раненых в нашем военном госпитале. Впечатление удручающее. Здоровья раненым внешний вид помещений госпиталя точно не добавляет. Решение правильное и своевременное. С учетом скорости, с которой военные строители возводят такие здания, ждать осталось недолго. Хорошо, что Михаил Юрьевич обратил на это внимание», - сказал Виктор Андреев.  

Он добавил, что было бы здорово ещё предусмотреть и поликлинику в новом госпитале, «которая тоже на ладан дышит». 

«Было бы хорошее учреждение для лечения военнослужащих.  К сожалению, раненные в результате проведения СВО имеются, и они требуют особого отношения. И поправлять здоровье им нужно будет на постоянной основе. И это очень важно!» - подчеркнул Виктор Андреев. 

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