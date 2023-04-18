Великолучане победили в областном легкоатлетическом кроссе

11:34, 18 апреля 2023, ПАИ

Команда Великолукского района стала первой на лично-командном чемпионате Псковской области по легкоатлетическому кроссу. Соревнования проходили в Опочке, сообщает газета «Наш путь».

По результатам чемпионата на дистанции два километра среди девочек золотым призёром стала Анна Барсукова. На дистанции три километра среди мальчиков первое место завоевал Иван Дубинец, а третье место досталось Илье Варганову.

На дистанции три километра среди женщин-ветеранов лучшей оказалась Мария Барсукова.

Тренируются спортсмены под руководством Надежды Аввакуменковой и Максима Барканова.

Ранее сообщалось, что псковичи стали чемпионами областного легкоатлетического кросса в Опочке.