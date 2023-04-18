Великолучане победили в областном легкоатлетическом кроссе
Команда Великолукского района стала первой на лично-командном чемпионате Псковской области по легкоатлетическому кроссу. Соревнования проходили в Опочке, сообщает газета «Наш путь».
По результатам чемпионата на дистанции два километра среди девочек золотым призёром стала Анна Барсукова. На дистанции три километра среди мальчиков первое место завоевал Иван Дубинец, а третье место досталось Илье Варганову.
На дистанции три километра среди женщин-ветеранов лучшей оказалась Мария Барсукова.
Тренируются спортсмены под руководством Надежды Аввакуменковой и Максима Барканова.
Ранее сообщалось, что псковичи стали чемпионами областного легкоатлетического кросса в Опочке.
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