Подрядчик по ремонту Ольгинского моста сделал подарок Пскову

12:09, 18 апреля 2023, ПАИ

Подарок городу сделал подрядчик по ремонту Ольгинского моста в Пскове. Об этом начальник участка строительной компании «Балтийский берег» Юрий Хвостов сообщил в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Сделали косметический ремонт, подарок для города, за который мы не берем деньги», - сказал он. В ходе ремонта рабочие окрасили ограждения на мосту и привели в порядок бордюры.

Кроме того, Юрий Хвостов рассказал о трудностях при ремонте одной из частей Ольгинского моста. По его словам, были локальные места, где рыхлый слой бетона пришлось срезать и заново перезаливать. Также был отремонтирован колесоотбойный парапет и обеспечена гидроизоляция.

Ранее сообщалось, что на Ольгинском мосту в Пскове началась укладка литого асфальта.