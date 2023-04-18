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Культура

Иммерсивный спектакль увидят псковичи на фестивале в Новоржеве

Иммерсивный спектакль увидят псковичи на фестивале, посвящённом 140-летию со дня рождения русского музыканта, виртуоза-балалаечника Б. С. Трояновского, в Новоржеве. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила директор Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса Дарина Дементьева.

Она отметила, что в рамках гранта, приуроченного к 140-летию Бориса Трояновского, специалистам удалось модернизировать сцену и воплотить ещё ряд технических моментов. «Теперь у нас сцена достойна самого Трояновского», — отметила Дарина Дементьева.

«В рамках гранта мы поставили иммерсивный спектакль «Трояновский» — разрешили себе немного похулиганить. Мы ориентировались на молодёжь. Ведь некоторые считают, что народная музыка — что-то из прошлых веков, поэтому обходят ее стороной», — пояснила она. 

Напомним, фестиваль в честь виртуоза-балалаечника Трояновского стартовал в Псковской области 16 апреля. На фестиваль поступило более 50 заявок из разных уголков Псковской области. 

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