Подготовка к установке модульных газовых котельных началась в Кунье

12:55, 18 апреля 2023, ПАИ

Работы по подготовке площадок для установки модульных газовых котельных стартовали 18 апреля в Кунье, пишет районная газета «Пламя».

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Работы проходят в рамках инвестпроекта по модернизации системы теплоснабжения. Сейчас на объекте работает тяжёлая строительная техника. Руководят работами специалисты ООО «ПТП Котлотехника».

Напомним, в Кунье планируется установить четыре такие котельные, еще одна появится в Ущицах. Ранее сообщалось, что на их строительство направят более 260 млн рублей.