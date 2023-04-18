Подготовка к установке модульных газовых котельных началась в Кунье
Работы по подготовке площадок для установки модульных газовых котельных стартовали 18 апреля в Кунье, пишет районная газета «Пламя».
Работы проходят в рамках инвестпроекта по модернизации системы теплоснабжения. Сейчас на объекте работает тяжёлая строительная техника. Руководят работами специалисты ООО «ПТП Котлотехника».
Напомним, в Кунье планируется установить четыре такие котельные, еще одна появится в Ущицах. Ранее сообщалось, что на их строительство направят более 260 млн рублей.
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