Михаил Ведерников рассказал президенту о развитии туристических локаций в регионе

15:24, 18 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о развитии туристических локаций в регионе. Встречу руководителей транслировал телеканал «Россия 24».

Глава региона напомнил, что в этот году Псково-Печерский монастырь отмечает 550-летие.

«Он никогда не закрывался», - сказал президент.

«Мы с владыкой [митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. - Прим. ред.] просим вас найти время в графике и посетить юбилей», - сказал Михаил Ведерников. Он отметил, что митрополит Тихон очень многое делает для развития Печор. «Нам будет что вам показать», - сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что власти Псковской области планируют привлечь в регион крупных туроператоров.