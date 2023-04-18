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Политика

Михаил Ведерников рассказал президенту о развитии туристических локаций в регионе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о развитии туристических локаций в регионе. Встречу руководителей транслировал телеканал «Россия 24».

Глава региона напомнил, что в этот году Псково-Печерский монастырь отмечает 550-летие. 

«Он никогда не закрывался», - сказал президент.

«Мы с владыкой [митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. - Прим. ред.] просим вас найти время в графике и посетить юбилей», - сказал Михаил Ведерников. Он отметил, что митрополит Тихон очень многое делает для развития Печор. «Нам будет что вам показать», - сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что власти Псковской области планируют привлечь в регион крупных туроператоров.

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