Ведерников поблагодарил Путина за поддержку приграничных регионов

15:43, 18 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Владимира Путина за поддержку обращения о модернизации инфраструктуры приграничных регионов. Речь об этом шла на встрече в Ново-Огарёво 18 апреля.

«Во время визита в Псковскую область вы поддержали наше обращение о модернизации инфраструктуры приграничных районов, а в 2021 году одобрили предложение «Единой России» о программе капитального ремонта школ. Мы максимально использовали возможности всех этих решений, программ, нацпроектов, которые, кстати, в прошлом году мы реализовали с рекордным показателем 99,03% – это 16-е место по России и 3-е по Северо-Западу», - отметил Михаил Ведерников.

В итоге, по его словам, сегодня одновременно строятся, готовятся к строительству и реконструкции сразу 9 образовательных учреждений. И это помимо того, что уже проведён капремонт 33 объектов на общую сумму 1,5 млрд рублей. «Такого не было никогда. И, конечно, люди это видят и ценят», - заключил губернатор.