Ситуацию с расселением псковичей из аварийного жилья объяснил президенту губернатор

15:53, 18 апреля 2023, ПАИ

Вопрос расселения граждан из аварийного жилья в Псковской области обсудил губернатор Михаил Ведерников с президентом Владимиром Путиным. Встреча проходила в резиденции Ново-Огарёво, трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«В процессе. Практически разобрались, разбираемся. Там проблема в том, что из-за того, что был определённый объём средств, главы муниципалитетов тоже очень осторожно к этому относились, и не всё жильё, которое на самом деле является аварийным, подали как аварийное, понимая, что без федеральных денег у них будут неисполненные обязательства и прокуратура с них за это спросит», - сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что сейчас идет совместная работа с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреком Файзуллиным. «Мы отрабатываем, пытаемся найти какой-то механизм, для того чтобы тоже включить это, может быть, в новую программу, для того чтобы всё-таки всё жильё, которое реально аварийное, было расселено», - подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что Псковская область завершила мероприятия нацпроекта «Жильё и городская среда» на отлично.