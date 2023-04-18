Около 700 млн рублей направила Псковская область участникам СВО и беженцам

16:41, 18 апреля 2023, ПАИ

О мерах поддержки участников СВО и их семей, которые реализуют в Псковской области, рассказал глава региона Михаил Ведерников президенту Владимиру Путину. Встреча проходила в резиденции Ново-Огарёво, трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«По сути, у нас, наверное, нет ни одного человека, чей родственник, знакомый или друг не служил бы в Вооружённых силах. Поэтому с первых дней начала СВО мы уделяем пристальное внимание вопросам оказания помощи нашим ребятам, которые там, и, безусловно, конечно, их семьям», - сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что с первых дней СВО начал работать Центр помощи семьям мобилизованных, а в каждом районе работают уполномоченные по делам семей мобилизованных.

«Для того чтобы уберечь их от какого-то бюрократизма и объяснения, кто они такие, в учреждениях региона, я всем им дал статус общественного помощника губернатора, у них есть удостоверения. Достаточно эффективно работают», - уточнил губернатор.

По его словам, также военнослужащим, участвующим в СВО, активно помогают жители, малый и средний бизнес. «С начала СВО, несмотря на то что регион небогатый, на помощь тем, кто «за ленточкой» находится, их семьям, в подшефные территории, беженцам порядка 700 миллионов уже направили – это и бюджетные, и внебюджетные средства», - рассказал глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что лично встречается с семьями военнослужащих, а также еженедельно находится на связи с командирами соединений. «Они [командиры. – Прим. ред.] говорят, что им нужно, чтобы не было такого: нужны каски – и все эти каски на складах лежат, не нужны. Мы формируем, отправляем на передовую и получаем обратную реакцию, что всё в целости и сохранности доехало. Это постоянная работа, мы постоянно это делаем», - сказал губернатор.

Также он добавил, что участникам СВО доставляют персональные посылки.

Ранее сообщалось, что в Псковской области появились новые виды помощи семьям участников СВО.