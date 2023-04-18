Повторейко: Открытие медкорпуса ПсковГУ станет знаменательным событием

17:59, 18 апреля 2023, ПАИ

Строительство учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ по поручению президента РФ Владимира Путина станет знаменательным событием в интеграции главного высшего учебного заведения и всего медицинского сообщества региона, сказала в беседе с корреспондентом «АиФ-Псков» главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко.

По её словам, на встрече с президентом 18 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников довёл информацию о том, что уже в этом году студенты-медики будут направлены на учёбу и в ближайшие годы острая проблема нехватки квалифицированных специалистов будет снижена, а в обозримом будущем — решена полностью.

«Мы ждём скорейшего открытия корпуса для новых научных проектов, трудов, экспериментов - нового дыхания в мире медицинских открытий!» - добавила Анастасия Повторейко.

Она напомнила, что на встрече с главой государства Михаил Ведерников говорил о серьёзном дефиците медицинских и педагогических кадров, который складывался десятилетиями. Рекордным оказался 2022 год, когда кадровый дефицит достиг 56% и был одним из самых высоких в стране. Благодаря поддержке президента РФ и правительства РФ, закупке нового медицинского оборудования его удалось снизить до 52%.

«Указанные цифры можно оценить как перелом в кадровом вопросе, чему способствовали и региональные решения по поддержке медиков», - считает Анастасия Повторейко.