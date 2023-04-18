Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Повторейко: Открытие медкорпуса ПсковГУ станет знаменательным событием

Строительство учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ по поручению президента РФ Владимира Путина станет знаменательным событием в интеграции главного высшего учебного заведения и всего медицинского сообщества региона, сказала в беседе с корреспондентом «АиФ-Псков» главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко.

По её словам, на встрече с президентом 18 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников довёл информацию о том, что уже в этом году студенты-медики будут направлены на учёбу и в ближайшие годы острая проблема нехватки квалифицированных специалистов будет снижена, а в обозримом будущем — решена полностью.

«Мы ждём скорейшего открытия корпуса для новых научных проектов, трудов, экспериментов - нового дыхания в мире медицинских открытий!» - добавила Анастасия Повторейко.

Она напомнила, что на встрече с главой государства Михаил Ведерников говорил о серьёзном дефиците медицинских и педагогических кадров, который складывался десятилетиями. Рекордным оказался 2022 год, когда кадровый дефицит достиг 56% и был одним из самых высоких в стране. Благодаря поддержке президента РФ и правительства РФ, закупке нового медицинского оборудования его удалось снизить до 52%.

«Указанные цифры можно оценить как перелом в кадровом вопросе, чему способствовали и региональные решения по поддержке медиков», - считает Анастасия Повторейко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 апреля 2023

Псковичам объяснили, куда вывезти мусор с приусадебного участка
18 апреля 2023

Псковская область вошла в топ-3 по загрузке санаториев среди регионов СЗФО
18 апреля 2023

Вопросы защиты прав граждан обсудил с экспертом из Москвы Дмитрий Шахов
18 апреля 2023

Около 700 млн рублей направила Псковская область участникам СВО и беженцам
18 апреля 2023

На 99% реализовали нацпроекты в Псковской области в 2022 году
18 апреля 2023

Книжный форум «Русский Запад» открылся в Пскове
18 апреля 2023

Дефицит медицинских сотрудников снижается в Псковской области
18 апреля 2023

Капитальный ремонт 33 школ провели в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...