Дефицит медицинских сотрудников снижается в Псковской области

16:12, 18 апреля 2023, ПАИ

Дефицит медицинских сотрудников в Псковской области составляет 52%. В прошлом году данный показатель был 56%. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал президенту РФ Владимиру Путину. Встреча проходила в резиденции Ново-Огарёво, трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

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«У нас очень серьёзный дефицит медицинских, педагогических кадров. Этот дефицит увеличивался. Рекорд был в прошлом году – 56 процентов дефицита, один из самых высоких показателей в стране. Но благодаря вашим решениям, поддержке Татьяны Алексеевны Голиковой [заместителя председателя правительства РФ. – Прим. ред.] на миллиард мы закупили медицинского оборудования. Не полностью, конечно, но в значительной степени, где была острая необходимость, по всем медучреждениям [дефицит. – Прим. ред.] закрыли», - отметил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что самое главное – это то, что в регионе переломили тенденцию к сокращению количества сотрудников в здравоохранении. «В том числе благодаря региональным решениям по поддержке медиков. Будем с этим вопросом бороться», - заверил губернатор.

По его словам, строительство учебно-лабораторного корпуса даст возможность уже в этом году направить на учёбу студентов-медиков. «И мы рассчитываем, что в ближайшие годы мы остроту проблемы снизим, а в обозримом будущем сможем эту проблему в принципе полностью решить», - заключил Михаил Ведерников.

Ранее Михаил Ведерников отмечал, что строительство нового корпуса ПсковГУ поможет решить проблему дефицита медицинский кадров в регионе. Также Вера Емельянова назвала строительство корпуса «важнейшим событием года». Средства на строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета выделены по решению правительства РФ из федерального бюджета. В общей сложности на реализацию проекта будет направлено более 1,4 млрд рублей из федерального бюджета. Строительством занимается Минобороны России. Новый учебно-лабораторный корпус ПсковГУ откроется 1 сентября. Ранее ректор вуза Наталья Ильина сообщала о том, что в корпусе проводят отделочные работы.