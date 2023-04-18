Борис Елкин рассказал о возможных территориях благоустройства в Пскове

20:33, 18 апреля 2023, ПАИ

Глава города Пскова Борис Елкин напомнил псковичам о территориях благоустройства, которые можно выбрать путём голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом глава Пскова сообщил в своём телеграм-канале.

«В этом году выберем четыре локации-победительницы, набравшие наибольшее количество голосов: один сквер (для разработки проекта благоустройства) и три места (для установки спортивных площадок)», — отметил Борис Елкин.

Всего на выбор предложено 14 территорий: 10 мест для установки спортивных площадок и четыре сквера.

На выбор псковичам предложили сквер у гостиницы «Рижская», сквер у виадука на улице Вокзальной, сквер у дома № ⅓ на улице Советской, территорию у стелы в Крестах.

Напомним, голосование проходит на платформе до 31 мая. Проектирование и устройство спортплощадок запланировано на 2024 год.