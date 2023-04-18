Годовая инфляция в России снизилась до 3,15%

21:25, 18 апреля 2023, ПАИ

Годовая инфляция в России по состоянию на 10 апреля снизилась до 3,15 %, однако в ближайшие месяцы инфляционное давление повысится, следует из материалов департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Об этом сообщает ТАСС.

«В марте инфляция замедлилась до 3,5 % преимущественно за счёт эффекта высокой статистической базы весны 2022 года. Он продолжает сказываться: к 10 апреля оценка годовой инфляции понизилась до 3,15 %», — отмечают эксперты ЦБ.

Вместе с тем, по их данным, рост цен производителей потребительских товаров постепенно усиливается. Это указывает на вероятное повышение инфляционного давления в предстоящие месяцы.