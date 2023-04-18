Контроль за обработкой детских лагерей от клещей и комаров усилят в России

23:27, 18 апреля 2023, ПАИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова перед началом летнего сезона поручила усилить контроль за качеством обработки территории лагерей от клещей и комаров, сообщила пресс-служба ведомства.

«Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам получили 12 тысяч детских оздоровительных лагерей. Учитывая скорое начало сезона летнего отдыха, Анна Попова поручила ускорить данную работу, а также усилить контроль за качеством обработки территорий детских лагерей от клещей и комаров», — говорится в сообщении.

Отметим, что в Псковской области планируется обработать около 600 га земли против клещей.