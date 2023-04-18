Контроль за обработкой детских лагерей от клещей и комаров усилят в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова перед началом летнего сезона поручила усилить контроль за качеством обработки территории лагерей от клещей и комаров, сообщила пресс-служба ведомства.
«Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам получили 12 тысяч детских оздоровительных лагерей. Учитывая скорое начало сезона летнего отдыха, Анна Попова поручила ускорить данную работу, а также усилить контроль за качеством обработки территорий детских лагерей от клещей и комаров», — говорится в сообщении.
Отметим, что в Псковской области планируется обработать около 600 га земли против клещей.
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